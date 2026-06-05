Havaların ısınması ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte seyahat hareketliliği de arttı. Ankara’daki Esenboğa Havalimanı sabah saatlerinde yoğun yolcu trafiğine sahne oldu. Terminal içerisinde oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar meydana gelirken, vatandaşlar havalimanındaki yoğunluğa dikkat çekti.

"Ankara'ya ikinci havalimanı şart!"

Yolcular, Ankara’nın son yıllarda hem nüfus hem de araç trafiği açısından önemli ölçüde büyüdüğünü belirterek mevcut havalimanının kapasitesinin zorlandığını ifade etti. Bazı vatandaşlar, özellikle tatil dönemleri ve yoğun seyahat günlerinde Esenboğa Havalimanı’nda ciddi yoğunluk yaşandığını dile getirerek Ankara’ya ikinci bir havalimanı yapılması gerektiğini savundu.

“Ankara artık eski Ankara değil."

Görüşlerini paylaşan vatandaşlar, başkentin nüfus artışı ve gelişen ulaşım ağıyla birlikte farklı bir ölçeğe ulaştığını belirterek, “Ankara artık eski Ankara değil. Trafik ve nüfus açısından İstanbul’u andıran bir şehir haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Sabah saatlerinde havalimanında yaşanan yoğunluk, başkentteki hava ulaşımı kapasitesinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Özellikle yaz aylarında artan yolcu sayısının, mevcut altyapının yeterliliği konusunda soru işaretleri yarattığı ifade ediliyor.