Sıfır Atık Kent Tasarımı: İklim Hedefleri İçin Kentsel Planlama Paneli'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Şu anda 14 bin kilometre olan demiryolu ağımızı 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Halihazırda bakın Türkiye'de yapımı devam eden 4 bin 150 kilometre demiryolu var. Halihazırda yapımı devam eden, iki yıl içerisinde bunun 3 bin kilometresini bitirerek hizmete açmış olacağızö diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valiliği tarafından Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na katıldı. Bakan Uraloğlu, forumda 'Sıfır Atık Kent Tasarımı: İklim Hedefleri İçin Kentsel Planlama Paneli'ne de konuşma yaptı. Panelin başlamasıyla birlikte Uraloğlu, kentlerin iklim hedeflerine uyum sürecinde sürdürülebilir planlama ve sıfır atık uygulamalarının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'1 MİLYON 200 BİN İNSANIMIZA BU VESİLEYLE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıllık bir periyotta ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptık. Gerçekten çok çok büyük bir rakam olduğunu özellikle altını çizmek isterim. Bunun 10 yıllık üretim etkisi 2 trilyon dolar. Nereden bakarsanız 1'e 6 esasında bir kar ettik diyebilirim. Yıllık ortalamada yaklaşık 1 milyon 200 bin insanımıza bu vesileyle istihdam sağlıyoruz. Dünyadaki sera gazlarının üretimine bakarsak en çok açık arayla Çin yüzde 29.2. Geri kalan 5 ülkenin yüzde 20, yüzde 59 olmak üzere ve ondan geri kalanda yüzde 20 civarında bir sera gazı salınımı var ve Türkiye'de de bu ulaştırma anlamında dünyada yüzde 1.1 seviyesindeö dedi.

'EMİSYON AZALTIMININ 5.5 MİLYON TON OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 'Yük taşımacılığının yüzde 91'ini, yolcu taşımacılığının yüzde 91'ini biz karayolları üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bunu mutlaka ilk önce yüzde 80'lere, yüzde 70'lere indirme ile ilgili bir gayretimiz var. Bunu yakından takip ediyoruz. Ülkemiz çok stratejik bir konumda. gerçekten 4 saatlik uçuşla, havacılıkta 4 saatlik uçuş önemlidir, 67 ülkeye ulaşabiliyoruz ve buradaki 55 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıla var. Yaklaşık yıllık da 25 trilyon dolarlık, 26 trilyon dolarlık bir dış ticaret imkanı söz konusu. Tabii biz orta koridorda bulunan bir ülkeyiz aynı zamanda. Doğu-batı ekseninde orta koridorun en önemli ülkelerinden bir tanesi durumundayız. Buradaki emisyon azaltma potansiyelimiz ülkemiz genelinde 11.5 milyon ton olduğunu da belirtmek isterim. Kalkınma yolu koridoru Basra Körfezi'nde, Irak'ın Faw Limanı'ndan başlayıp ülkemize bin 200 kilometre mesafeyle gelen karayolu ve demiryolundan bahsediyoruz. Avrupa'ya kadar uzanacak. Projesi bitti. İnşallah yakında yapım çalışmalarına da başlamayı umuyoruz ve emisyon azaltımının 5.5 milyon ton olacağını öngörüyoruzö dedi.

'259 KM'LİK BİR HATTI ÖNÜMÜZDE Kİ SÜREÇTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'nin ulaştırma alanındaki net sıfır emisyon hedefleri, elektrikli araç altyapısı, havacılık, denizcilik ve kent içi hareketlilik projelerine dair önemli gelişmeler şu şekildedir: Yolcu ve yük odaklı, sıfır emisyonlu araçların kullanılması, özel araçlardan toplu taşımaya geçişin yönetilmesi ve uluslararası fonlara erişim imkanları değerlendirilmektedir. Elektrikli Araçlar: Ülkede 427 bin elektrikli araç ve 43 bin şarj soketi bulunmaktadır. Özel araçlar hariç tutulduğunda, yaklaşık her 10 elektrikli araca 1 şarj cihazı düştüğü varsayılmaktadır. Türkiye, DC soket başına düşen araç sayısında Avrupa'da birinci sıradadır. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF): SAF üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu alandaki Ar-Ge projeleriyle ilk etapta binde beş civarında bir azaltma sağlanması planlanmaktadır. Gemi Dönüşümü: Türkiye, gemi dönüşümünde dünyada 3'üncü sıradadır. Gemileri tasarlayabilen, üretebilen, işletebilen ve ömrü bittiğinde geri dönüştürebilen dünyadaki birkaç ülkeden bir tanesi olduğumuzu da belirtmek isterim. Green Voyage 2050 projesi kapsamında Marmara'da kullanılan tüm yolcu gemilerinin elektrikli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca limanlar 'Yeşil Liman' sertifikası ile taçlandırılmaktadır. Karayolu kaynaklı emisyonların yüzde 60'ı kent içinde oluşmaktadır. Bu nedenle scooter, bisiklet ve yaya hareketliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Yaklaşık 2 bin km bisiklet yolu yapılmış olup, projesi tamamlanan 259 km'lik bir hat daha bulunmaktadır. Bunu da önümüzde ki süreçte hayata geçireceğiz. Bölünmüş yollarda yıllık zaman tasarrufu bölünmüş yollarda sadece 801 milyon saat zaman tasarrufu ve 2,6 milyar litre akaryakıt tasarrufu sağlanmaktadırö dedi.

'DEMİRYOLU AĞIMIZI 28 BİN 500 KİLOMETREYE ÇIKARMAYI HEDEFLEDİK'

Bakan Uraloğlu, 'Şu noktada şu anda 14 bin kilometre olan demiryolu ağımızı 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Halihazırda bakın Türkiye'de yapımı devam eden 4 bin 150 kilometre demiryolu var. Halihazırda yapımı devam eden, iki yıl içerisinde bunun 3 bin kilometresini bitirerek hizmete açmış olacağız. Yüksek hızlı trenle 19 veya 20 ilimizi birbirine bağlıyoruz ama nüfusumuzun yarısından fazlasını yüksek hızlı trenle esasında direkt bağlanan 11, evet rakam orada görürsek direkt bağlanan 11 dolaylı 20 ilimizi birbirine bağlamış durumdayız. 27 şehre direkt inşallah ulaşacağız bu devam eden hatlarımız bittiği zaman ve daha fazla insanımızı demiryoluyla, elektrikli trenlerimizle inşallah taşımış olacağız. Havayolunda 26 olan havalimanı sayımızı 58'e çıkardık ve dünyada sadece 60 noktaya uçabilirken bugün 356 noktaya uçuyoruz. Geçen sene ülkemizde 247 milyon insan seyahat etti. nüfusumuzun aşağı yukarı 4 katına yakını, 3-3,5 katına yakını seyahat etti. Bunun bu sene 270 milyona çıkacağını öngörüyoruz, bütün etrafımızdaki risklere rağmenö dedi.

'200 MİLYON KİŞİ YIL KAPASİTESİNE GELECEĞİNİ HESAP EDİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 'Dış hat uçuş noktamız bahsettiğim 356 gerçekten hani bizim için gurur verici bir tablo. 133 ülkeye dünyada uçan bir Türkiye var. Bu da gerçekten bizim yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Avrupa'da havacılıkta 3'üncü sırada, dünyada 7'inci sıradayız Türkiye olarak. İstanbul Havalimanı özelinde baktığımızda Avrupa'da 2'inci dünyada 7'inci sıradayız. Küresel çapta bağlantı merkezi sıralamasında ise dünyada İstanbul Havalimanı 1'inci sırada. Bakın aynı anda 3 tane uçak iniyor ya da kalkıyor. Bunlar kalkanlar ama aynı anda biz inip kaldırabiliyoruz 3 tane uçağı. Üçlü paralel pistle Amerika'dan sonra yapan ilk ülkeyiz bu. Buradaki pist sayımız şu anda 3, bu sene 4 olacak. İnşallah birkaç sene içerisinde de toplam 6 tane pistle hizmet etmiş olacağız ve sadece buranın 200 milyon kişi yıl kapasitesine geleceğini hesap ediyoruz, altyapımızı buna göre de geliştiriyoruz. Denizcilikte dünyada 100 konteyner limanı kıymetlidir, 5 tanesi Türkiye'de. Bunu artırma gayreti içerisindeyiz, inşallah bunu artıracağız. Türk mühendislerimizin geliştirdiği Türksat 6A'yı 2024'te uzaya fırlatmıştık. Şimdi 7A'nın projesine başladık, onu da inşallah yerli ve milli olarak, uzaya göndererek ülkemizin etkinliğini geliştireceğiz. 5G teknolojisine geçtik 1 Nisan itibarıyla. Halihazırda işte 97 milyon olan GSM abone sayısının 30 milyonun üzerinde yaklaşık üçte birinin 5G'ye geçtiğini söylemek isterim. Hemen bakın 2 ay oldu. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde vatandaşımız buna adapte olduö dedi.