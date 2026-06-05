Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Mayıs 2026 dönemine ait ekonomik veriler ve enflasyon rakamları üzerinden memur ve emeklilerin yaşadığı alım gücü kaybına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kaybettirirken kazanıyorlar" başlığıyla yayımladığı mesajında mevcut sendikal düzeni ve yetkili konfederasyonları sert sözlerle eleştiren Cengiz, çalışanları sendika tercihlerini sorgulamaya davet etti.

"Tablo Matematik Değil, Geçim Trajedisidir"

Maaşların sabit kalmasına rağmen piyasadaki fiyat artışlarının hız kesmediğini belirten DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, mayıs ayı verilerini şu sözlerle özetledi:

"Geçtiğimiz günlerde dört kişilik bir ailenin Mayıs 2026 ayı açlık sınırı 35 bin 174 TL, yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre ise; en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL, ortalama memur maaşı 68 bin 628 TL. Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 1,71 ve ilk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu verileri yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo ne yazık ki matematik değil, adeta bir geçim trajedisidir. Memurun sadece 2026 yılı Mayıs ayındaki kaybı ortalama 3 bin 431 TL'dir."

"Kaybettirirken Güçleniyorlar"

Memur ve emeklinin sefalete sürüklendiği bu süreçte yetkili sendika yöneticilerinin durumdan etkilenmediğini iddia eden Cengiz, mevcut yetkili yapılara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Peki memurumuzun ve emeklimizin hali gün gibi ortadayken, yetkili konfederasyon ve sendikalar ne yapıyor? Elbette keyif! Azami bin liralık promosyonlarla göz boyuyor, üye sayılarını artırıyorlar. Ama aynı süreçte memurun cebinden ortalama 3 bin 431 TL eksiliyor. Daha da ilginci ne biliyor musunuz? Kaybettirirken güçleniyorlar. Kaybettirirken yetkilerini perçinliyorlar. Memur kaybediyor, emekli kaybediyor ama yetkili konfederasyon yöneticilerinin yüzü gülüyor."

"Değişim Seninle Başlar"

Yaşanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve gidişatın durdurulması için kamu görevlilerine çağrıda bulunan DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Her şey bildiğiniz gibi. Değişen bir şey yok, değişmedikçe de olmayacak. Dur demek mi? Karar senin, söz senin, güç senin! Çünkü değişim; başkalarıyla değil, seninle başlar! Sendika tercihini değiştir, kaderin değişsin. Gel, geleceği birlikte inşa edelim!" Çinli yatırımcının Türkiye'de konuta ilgisi büyük İçeriği Görüntüle