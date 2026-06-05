75 Günlük Tutukluluk Son Buldu: Gazeteci İsmail Arı Tahliye Edildi

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" (TCK 217/A) ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla 75 gündür cezaevinde bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanan ancak yoğun katılım nedeniyle 15. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna taşınan duruşmaya; çok sayıda gazeteci, siyasetçi, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Buraya Gazeteciliği Savunmak İçin Geldim"

Jandarma eşliğinde salona getirilen ve izleyiciler tarafından alkışlarla karşılanan İsmail Arı, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Buraya sadece kendimi değil, gazeteciliği savunmak için geldim. 75 gündür yatarı olmayan bir suçtan ve 58 satırlık bir iddianame yüzünden içerideyim. Bana yaşatılan eziyeti sağır sultan duydu, bir tek yargı makamları duymadı. Tertemiz gazetecilik yaptım." Gazeteci Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı İçeriği Görüntüle

Dava 9 Ekim'e Ertelendi

Arı'yı savunmak için salonda hazır bulunan yaklaşık 30 avukat, suçlamaya gerekçe gösterilen yasa maddesinin eleştirel gazeteciliği susturmak için bir araç olarak kullanıldığını belirterek dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, delillerin toplanmamış olmasını gerekçe göstererek tutukluluğun devamını istese de mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklulukta geçirilen süreyi ve delil karartma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak İsmail Arı'nın tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.