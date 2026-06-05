TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam liderliğindeki programa, Northernland İnşaat ev sahipliği yaptı. Toplantıya Northernland İnşaat Genel Müdürü Taruz Güçlüer, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Görüşmelerde; iki ülke arasında gayrimenkul, yatırım, inşaat ve pazarlama alanlarında geliştirilebilecek ortak projeler ile birlikte hareket etmeyi sağlayacak yol haritası masaya yatırıldı.

"Amacımız Yatırım Hacmini Artırmak"

Programda konuşan TEDB Genel Başkanı Hakan Akçam, KKTC’nin gayrimenkul ve yatırım alanında stratejik bir merkez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 81 ilinden gelen temsilcilerimizle birlikte burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız, iki ülkenin emlak ve inşaat sektörlerini ortak projelerde buluşturmak, yatırım hacmini artırmak ve sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmaktır."

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu da Türkiye ile ekonomik ilişkileri güçlendirecek her türlü girişimi desteklediklerini belirterek tüm il temsilcilerine teşekkür etti.

KKTC Temsilciliği Kuruldu

Toplantı sonunda taraflar arasında iş geliştirme, yatırım tanıtımı ve sektörel bilgi paylaşımı konularında mutabakata varıldı. Ayrıca TEDB'nin KKTC temsilciliği resmi olarak kurularak, temsilcilik mazbatası Bakan Fikri Ataoğlu tarafından Reşat Ezel'e takdim edildi.

TEDB yetkilileri, bu adımın iki ülke gayrimenkul sektörü arasında kalıcı bir mekanizma oluşturacağını ve yeni fırsatlar doğuracağını belirtti.