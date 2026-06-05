Uzun yıllar diplomat olarak görev yapan Öztürk Yılmaz, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında adım attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ardahan Milletvekili olarak Meclis'e giren Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Parti yönetiminde etkili görevler üstlenen Yılmaz, daha sonra CHP ile yollarını ayırdı. Yaşanan görüş ayrılıklarının ardından kendi siyasi hareketini oluşturan Yılmaz, Yenilik Partisi'ni kurarak Türk siyasetinde farklı bir kulvar açmaya çalıştı. Ancak siyasetin değişen dengeleri, geçmişte ayrılan yolların yeniden kesişebileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DÖNEM ARAYIŞI

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yeni bir dönemin başladığı değerlendirmeleri yapılırken, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki dengeleri yeniden oluşturmak ve muhalefet tabanında geniş bir siyasi birliktelik sağlamak için çeşitli temaslar yürüttüğü ileri sürülüyor. Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre bu temasların bir ayağını da eski CHP yöneticileri ve geçmişte birlikte siyaset yaptığı isimler oluşturuyor. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu ile Öztürk Yılmaz arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ve siyasi iş birliği seçeneklerinin değerlendirildiği öne sürülüyor.

YENİLİK PARTİSİ CHP ÇİZGİSİNE YAKINLAŞIR MI?

Siyasi kulislerde dillendirilen bir başka değerlendirme ise Yenilik Partisi'nin önümüzdeki süreçte Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde şekillenecek siyasi hatta destek verebileceği yönünde. Henüz taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Ankara'da konuşulan senaryolara göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde yeniden oluşturacağı kadrolarda geçmiş dönemde birlikte çalıştığı isimlerle temaslarını yoğunlaştırabileceği ifade ediliyor. Bu noktada Öztürk Yılmaz'ın sahip olduğu siyasi tecrübe, dış politika birikimi ve CHP geçmişi nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

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