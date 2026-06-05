Ankara Çevreyolu Yaşamkent çıkışında meydana gelen trafik kazası, sürücülere zor anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, iki aracın karıştığı kazada araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle büyük hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Yaşamkent çıkışı ve çevresinde trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler yolu güvenli hale getirmek ve araçları kaldırmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatırken, bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.