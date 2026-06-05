Adalet teşkilatında personel sayısını artırmaya yönelik yeni istihdam süreci başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliye, ceza infaz kurumları ve icra dairelerinde görevlendirilmek üzere toplam 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce müjdesi verilen personel alımının hayata geçirildiğini belirterek, adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla teşkilatın güçlendirileceğini ifade etti.

Açıklamaya göre, alınacak 15 bin personelin 8 bini adliyelerde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 900'ü ise icra katibi olarak icra dairelerinde istihdam edilecek.

Bakan Tunç, personel alımına ilişkin başvuru şartları ve diğer detayların 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.

Yeni alımlarla birlikte adalet hizmetlerinde iş yükünün azaltılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.