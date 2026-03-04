Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi’nde hayvanların su ihtiyacının karşılandığı gölet, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yılki yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

Geçen Yıl Kurumuştu

Aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle geçen yıl su seviyesi tamamen düşen gölette balıklar telef olmuş, çekilen suyun ardından zeminde derin çatlaklar oluşmuştu. Bölgedeki kuraklık, hem doğal yaşamı hem de hayvancılığı olumsuz etkilemişti.

Yağışlarla Su Seviyesi Yükseldi

Bu yıl kent genelinde etkili olan yağışların ardından gölette su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Su artışıyla birlikte bazı kuş türlerinin de gölete gelerek beslenmeye başladığı gözlendi.

“Yağışlar Su Kaynaklarına İyi Geldi”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, bu yılki yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığını belirtti.

Konukcu, geçen yıl iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle baraj ve gölet seviyelerinde ciddi düşüş yaşandığını hatırlatarak, bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarında artış görüldüğünü ifade etti. Yağışların devam etmesi halinde daha olumlu sonuçlar beklediklerini kaydetti.