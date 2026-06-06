Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan çeşitli haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin doğru bilgilendirme yapılması amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Etimesgut ilçesinde M.D. isimli şahıs küçük yaştaki kızını rehin aldı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın teslim olması için uzun süre ikna çalışmaları yürütüldü.

Çocuğun Hayatı Tehlikeye Girince Müdahale Edildi

Emniyet yetkilileri, yapılan tüm ikna çabalarına rağmen şahsın teslim olmadığını ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürdüğünü belirtti. Bunun üzerine ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen müdahale sonucunda küçük çocuk kurtarılırken, şüpheli şahıs yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Polis Köpeği Yaralandı

Operasyon sırasında görev yapan yardımcı polis köpeğinin de yaralandığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü, yaralanan polis köpeğinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Adli Süreç Devam Ediyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili adli sürecin titizlikle devam ettiğini belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Etimesgut'ta Rehine Krizi Sonrası Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yaşanan rehine krizi, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, çocuğun sağ olarak kurtarılması kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.