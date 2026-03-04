Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği tespit edilen bir balistik füzenin Türkiye yönüne ilerlediğini açıkladı. Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye’ye doğru gelen füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurları tarafından havada vurularak etkisiz hale getirildi.

Kürecik iddiası gündemde

Füzenin hedefinin Malatya’daki Kürecik Radar Üssü olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kürecik’in NATO’nun balistik füze savunma sisteminde önemli bir erken uyarı radarı olması nedeniyle olayın bu üsle bağlantılı olup olmadığı tartışılıyor.

Kürecik Radar Üssü nedir?

Malatya’nın Kürecik ilçesinde bulunan radar üssü, NATO’nun balistik füze savunma sisteminin önemli parçalarından biri olarak biliniyor. Üs, özellikle Orta Doğu’dan gelebilecek balistik füze tehditlerini erken tespit etmek için kullanılan bir erken uyarı radarı görevini görüyor. Radar sistemi, NATO’nun savunma ağına veri sağlayarak olası füze saldırılarına karşı hızlı müdahale edilmesine yardımcı oluyor.