Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada'nın Toronto kentinde Türk sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Bayraktar, Kanada ile enerji, madencilik ve savunma sanayisi alanında iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Kanada ile Enerji ve Madencilik İş Birliği Vurgusu

Bakan Bayraktar, Toronto’da Kanada Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Yunus Emre Vakfı ve Maarif Vakfıtemsilcilerinin de katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, “Özellikle Türkiye ile Kanada ilişkilerinde yeni bir sayfa açılan bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve Kuzey Amerika’daki değişimler, farklı iş birliklerine daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor” dedi.

Bayraktar, Türkiye’yi enerji alanında bağımsız kılmak için yürütülen çalışmaların Kanada ile yapılacak iş birlikleri açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Kanada, yer altı kaynaklarını en çok değerlendiren ülkelerden biri. Bu nedenle yapacağımız ortak projeler kritik öneme sahip” açıklamasında bulundu.

Nükleer Enerji ve Savunma Sanayisi Önceliği

Bakan Bayraktar, Kanada ziyaretleri kapsamında MÜSİAD tarafından düzenlenen iftar programı ve DEİK-THY Kanada-Türkiye İş Resepsiyonuna da katıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye-Kanada ilişkilerini bir üst seviyeye taşımak istediklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

Enerji, madencilik ve savunma sanayisinde ortak projeler yürütmek

Nükleer enerjiyi Türkiye’nin enerji sepetine dahil etmek

Kanadalı şirketlerle yerli Türk şirketleri arasında yatırım ve iş birliğini artırmak

Bakan, “Bizi artık hiçbir şeyin şaşırtmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye olarak ekonomik, askeri ve siyasi açıdan daha güçlü olmalıyız. Ortak değerler etrafında birlik ve beraberlik içinde hareket etmek büyük önem taşıyor” dedi.

Jeopolitik Gelişmeler ve Orta Doğu Değerlendirmesi

Orta Doğu’daki gerilimleri de değerlendiren Bayraktar, sürecin kısa sürede dengeye kavuşmasını temenni etti. Ayrıca, Türkiye için İran’ın hem önemli bir komşu hem de enerji tedarikçisi olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye-Kanada iş birliği ve enerji projelerinin önümüzdeki dönemde artan bir ivme kazanacağını gösteriyor.