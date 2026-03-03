Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, şehit Mehmet Çifci’nin ailesi tarafından düzenlenen iftar programı büyük bir manevi atmosferde gerçekleştirildi. Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen programa, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, şehit yakınları, okul öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dualarla başladı. Kaymakam Ünal Coşkun, şehitlerin millet için önemine vurgu yaparak, “Aziz şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimize sonsuz saygımız var. Şehit aileleri her zaman başımızın tacıdır. Dualarımız şehitlerimiz için” dedi.

Okul Müdürü İsmail Yılmaz, şehit Mehmet Çifci’nin ismini gururla taşıyan öğrencilerle aynı sofrada buluşmanın manevi bir kazanç olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Şehadet makamı, Rabbimizin en yüce mertebelerinden biridir. Şehitlerimiz milletimizin kalbinde daima diri kalacaktır. Bu iftar sofrası, vefanın, sadakatin ve dua ile kurulan gönül köprüsünün güçlü bir tezahürüdür” şeklinde konuştu.

Şehidin öğretmen ablası Gülcan Yıldırım ise programa katılan tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Bu anlamlı iftar, Beypazarı’nda şehitler için düzenlenen etkinlikler kapsamında, şehit aileleri ve toplum arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile oldu.