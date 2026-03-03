Van’ın Başkale ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Yoğun soğuk nedeniyle akarsular donarken, binaların çatılarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

İlçede kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, bazı araçlar soğuktan dolayı çalışmadı.

Ferit Mamedi, “Mart ayındayız, ilkbaharı beklerken kış geri geldi. Dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Dün gece hava sıcaklığı eksi 18 dereceyi gördü. Soğuktan dışarı çıkamıyoruz” dedi.

Kar temizleme çalışmaları sürüyor

Başakale Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Toplanan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Belediye yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.