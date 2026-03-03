Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların uzayabileceğine yönelik açıklamalar ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattığını duyurması, küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Artan arz endişeleriyle petrol fiyatları yükselirken, borsalarda satış baskısı güç kazandı.

Trump: “Operasyon daha uzun sürebilir”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların süresine ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların beklenenden uzun sürebileceğini belirtti. Trump, İran’ın balistik füze programındaki ilerlemenin ABD ve yurt dışındaki kuvvetler için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İran’dan Hürmüz Boğazı kararı

İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri, Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığını ve geçmeye çalışan gemilere müdahale edileceğini açıkladı.

Basra Körfezi’nin çıkışında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasında kritik rol oynuyor. Küresel LNG ihracatının yaklaşık yüzde 20’si bu geçiş üzerinden sağlanırken, özellikle Katar’ın LNG sevkiyatının büyük bölümü bu rota üzerinden gerçekleştiriliyor.

Japonya’nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72’si, Güney Kore’nin yüzde 65’i bu boğazdan sağlanırken; Çin ve Hindistan’ın da enerji tedarikinde önemli ölçüde bu rotaya bağımlı olduğu belirtiliyor.

Petrol fiyatları yükseldi, enflasyon baskısı arttı

Arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 yükselerek 78,2 dolardan günü tamamladı. Yeni işlem gününde de yükselişini sürdürerek 79 dolar seviyesine çıktı.

Analistler, enerji fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonist baskıları yeniden güçlendirebileceğini ve özellikle imalat sanayinde maliyet artışlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağına yönelik beklentiler güç kazandı. Bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinin Fed’in para politikası patikasına ilişkin daha net sinyal vermesi bekleniyor.

ABD ve Avrupa borsalarında satış baskısı

ABD’de haftanın ilk işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,15 gerilerken, S&P 500 yatay seyretti, Nasdaq ise yüzde 0,36 yükseldi. Ancak endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başladı.

Tahvil piyasasında ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06’ya yükseldi. Ons altın ise güvenli liman talebiyle yükselişini sürdürerek 5.360 dolar seviyesine çıktı. Dolar endeksi 98,5 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında da jeopolitik risklerin etkisiyle satışlar öne çıktı.

İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,20

Almanya’da DAX 40 yüzde 2,42

Fransa’da CAC 40 yüzde 2,17

İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 1,97 geriledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kalıcı çözümün diplomasi olduğunu vurguladı.

Asya piyasalarında sert düşüş

Asya borsalarında da satışlar derinleşti. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 5’in üzerinde gerilerken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9 düştü. Hong Kong Hang Seng ve Şanghay bileşik endeksinde de kayıplar görüldü.

Kazuo Ueda, merkez bankasında blok zinciri teknolojisinin kullanımına yönelik deneyler yapılacağını açıkladı.

Borsa İstanbul’da gözler enflasyonda

Küresel risk iştahındaki düşüşe paralel olarak Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 2,71 gerileyerek 13.346 puandan kapandı. Savunma ve enerji hisselerinde yükseliş görülürken, ulaştırma sektörü hisselerinde düşüş kaydedildi.

Dolar/TL 43,96 seviyesinde işlem görürken, piyasaların odağında şubat ayı enflasyon verileri bulunuyor. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda yüzde 2,87 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 31,42 seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye – Şubat TÜFE

10.00 Türkiye – Şubat Yİ-ÜFE

13.00 Avro Bölgesi – Şubat öncü TÜFE

Analistler, BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.