İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, ülkesinin İran'la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına sanal medya hesabından yanıt verdi. Arakçi, 'Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA