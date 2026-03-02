ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonlar devam ederken kamuoyuna yeni değerlendirmelerde bulundu. Sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini savunan Trump, önümüzdeki günlerde saldırıların boyutunun artabileceğini ima etti.

Trump, şu ana kadar yürütülen operasyonların etkili olduğunu belirterek, İran’a karşı daha ağır adımların henüz devreye sokulmadığını söyledi.

“Bizi şaşırttılar”

İran’ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarının beklentilerinin dışında gerçekleştiğini dile getiren Trump, bu durumun Washington’da şaşkınlık yarattığını ifade etti. İranlı unsurların bir otele ve bir konuta ateş açtığını öne süren Trump, gelişmelerin bölgesel güvenliği daha hassas bir noktaya taşıdığını kaydetti.

“Büyük dalga yakında”

Operasyonların seyrine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Trump, “Onları ciddi şekilde zorluyoruz. Ancak henüz en sert hamleleri yapmadık. Asıl büyük dalga daha gelmedi” değerlendirmesinde bulundu.

İran halkına zarar vermek istemediklerini de savunan Trump, mevcut koşullarda sivillerin güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını tavsiye etti. “Dışarısı şu anda güvenli değil” diyen Trump’ın açıklamaları, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti.