AK Parti’nin en üst karar organlarından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), parti genel merkezinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı saat 16.27’de başladı.

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda hem iç hem de dış gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Dış politika ve Meclis gündemi öne çıktı

Toplantıda, Hakan Fidan’ın dış politikadaki son gelişmelere ilişkin bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin diplomatik temaslarının gündemde olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) güncel çalışmaların da MKYK’da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Toplantı sonrası açıklama bekleniyor

MKYK toplantısının tamamlanmasının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.