İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi uyarınca “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Açıklama

Başsavcılık açıklamasında, Ece Ronay’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığını bildirdi:

“Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca ‘Devletin askeri teşkilatını aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

Ece Ronay Ne Dedi?

Soruşturmanın nedeni olarak gösterilen paylaşımda Ronay şu ifadeleri kullandı:

“Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekat, zekat oluyor mu?”

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırmış ve tartışmalara neden olmuştu.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Başsavcılık, söz konusu paylaşım nedeniyle başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini ve ilerleyen süreçte hukuki işlemlerin devam edeceğini bildirdi. Fenomenin paylaşımı ve soruşturma, sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun tartışma yarattı.