Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Antalyaspor’dan İlk Yarıda Gol

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Levent Mercan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Sander van de Streek’in kafa golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı.

Fenerbahçe 7 Dakikada Geri Döndü

2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler risk alarak oyunu rakip yarı sahaya yıktı. 63. dakikada Marco Asensio’nun asistinde Sidiki Cherif skoru 2-1’e getirdi.

Bu gol, Sidiki Cherif’in Fenerbahçe formasıyla ilk golü olurken; Marco Asensio deplasmandaki son 9 maçında skor katkısı yaparak dikkat çekti.

dakikada gelişen atakta yine Asensio’nun ortasında Veysel Sarı topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe skoru 2-2’ye getirdi.

Zirve Yarışında Puan Kaybı

Son iki lig maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, 54 puanda kaldı ve lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü.

Antalyaspor ise bu sonuçla puanını 24’e yükseltti.

Sıradaki Maçlar

Fenerbahçe hafta içinde kupada Gaziantep FK deplasmanına gidecek, ligde ise sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.

Antalyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.