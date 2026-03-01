İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, yetkili kurumlar nezdinde bu yönde alınmış ya da değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığını bildirdi.

“Manipülasyon Girişimi”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde karar alınacağı” iddialarının dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.”

DMM, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını da duyurdu. Kamuoyuna, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı.

Mehmet Şimşek’ten Destek Mesajı

Mehmet Şimşek de DMM’nin paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ekonomiye olası etkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Şimşek açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz.”

Resmi Açıklamalara Dikkat Çağrısı

Yetkililer, finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, yatırımcıların yalnızca resmi açıklamaları esas alması gerektiğinin altını çizdi.