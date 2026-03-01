ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan kriz altın piyasasını sert vurdu. Küresel belirsizlikle birlikte yatırımcı güvenli limana yönelirken, fiyatlar hızla yükseldi. Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin 250 liraya kadar çıkarken, piyasada dikkat çeken asıl gelişme alış-satış arasındaki fark oldu.

Normal şartlarda sınırlı kalan makas, bu kez 400 liraya kadar yükselerek Türkiye’de bir ilke imza attı. Hafta sonu olmasına rağmen kuyumcuların önünde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yüksek fark nedeniyle alım yaparken temkinli davrandı.

Uzmanlara göre bu tablo, yalnızca fiyat artışı değil aynı zamanda piyasadaki belirsizliğin de göstergesi. Gerilimin sürmesi halinde altın fiyatlarında dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.