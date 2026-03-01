İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından yayımladığı taziye mesajında, 'İran intikamı görev ve meşru bir hak olarak görüyor' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. Pezeşkiyan mesajında, 'İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır. İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun failleri ile komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı, görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir' ifadelerini kullandı.