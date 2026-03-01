İran, İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan 6’ncı resmi duyuruda operasyonun detaylarına yer verildi.

Açıklamada, “Gerçek Vaat 4” adı verilen operasyonun 6’ncı aşamasının devreye alındığı belirtilerek, Devrim Muhafızları Ordusu’nun İsrail ile bölgedeki ABD askeri noktalarına karşı kapsamlı bir füze ve insansız hava aracı (İHA) harekâtı başlattığı ifade edildi.

27 ABD Noktası Hedefte

Duyuruda, saldırıların yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadığı, bölge genelinde ABD’ye ait 27 askeri noktanın hedef alındığı öne sürüldü. Hedefler arasında hava üsleri ve askeri konuşlanma alanlarının bulunduğu kaydedildi.

İran tarafı, özellikle Tel Aviv çevresindeki stratejik askeri tesislerin vurulduğunu iddia etti. Bu kapsamda İsrail’e ait Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv’deki genelkurmay karargâhı ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren büyük bir kompleksin hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Saldırıların boyutu ve hedef alınan noktalarla ilgili bağımsız kaynaklardan henüz doğrulama yapılmazken, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği değerlendiriliyor. İsrail ve ABD’den konuya ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.