İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in resmi ofisi tarafından yapılan paylaşımda, “Amerikan-Siyonist düşman, silahlı kuvvetlerin cesur mensuplarından ağır darbeler aldığı bir zamanda psikolojik savaşa başvurmuştur. Hepimiz düşmanın psikolojik savaşına karşı teyakkuzda olmalıyız.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son dönemde artan bölgesel gerilime dikkat çekilerek kamuoyunun moral ve birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Mesajda özellikle bilgi kirliliğine ve algı operasyonlarına karşı uyanık olunması çağrısı öne çıktı.

Hamaney Kimdir?

1939 yılında Meşhed’de doğan Ali Hamaney, İran’daki 1979 İslam Devrimi’nin ardından önemli görevler üstlendi. Devrimin lideri Ruhullah Humeyni’nin 1989’daki vefatının ardından İran’ın dini lideri (Rehber) olarak göreve geldi.

İran’da en üst siyasi ve dini otorite konumunda bulunan Hamaney; silahlı kuvvetler üzerinde nihai yetkiye sahip olması, yargı ve devletin kritik kurumlarındaki atamalarda belirleyici rol oynaması nedeniyle ülke siyasetinde merkezi bir konumda bulunuyor.

Son açıklama, bölgede yükselen tansiyonun gölgesinde Tahran yönetiminin söyleminde “psikolojik savaş” vurgusunun güçlendiğini ortaya koydu.