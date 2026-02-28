Önder Aksakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırıları kınadı. Aksakal, ABD ve İsrail’in yürüttüğü politikaların bölgesel barışı tehdit ettiğini savundu.

Açıklamasında, söz konusu saldırıların “yeni dünya düzeni” planları kapsamında gerçekleştirildiğini öne süren Aksakal, bu girişimlerin hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini ifade etti.

“Uluslararası Toplum Sessiz Kalmamalı”

Aksakal, yaşanan gelişmelerin yalnızca iki ülke çerçevesinde ele alınamayacağını belirterek, başta bölge ülkeleri olmak üzere Birleşmiş Milletler nezdinde tüm devletlerin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

İsrail’in yayılmacı politikalarına destek verildiğini iddia eden Aksakal, özellikle ABD’ye karşı uluslararası camianın net bir tavır ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

“Masum İnsanlara Yönelik Saldırılar Kınanmalı”

İran’a yönelik saldırıların sivilleri de etkilediğini belirten Aksakal, masum insanların hedef alınmasını şiddetle kınadığını ifade etti.

Yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalınmasının ileride daha büyük sorunlara yol açabileceğini kaydeden Aksakal, uluslararası toplumun ortak bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu.