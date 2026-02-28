Salı akşamlarına damga vurmaya devam eden Kıskanmak dizisi, güçlü kadrosunu yeni isimlerle genişletti. Ay Yapımimzalı, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizide, Cihan karakterinin ailesi hikâyeye dahil oluyor.
Başarılı oyuncu Bülent İnal’ın hayat verdiği Cihan’ın aile üyeleri, yeni bölümlerde izleyici karşısına çıkacak.
Cihan’ın Halası, Eniştesi ve Kardeşi Geliyor
Sevilen diziye katılan yeni oyuncular belli oldu. Hülya Duyar, Cihan’ın halası “Döndü” karakterine hayat verecek. Tuncay Beyazıt, enişte “Selman” rolüyle ekibe katılırken, Çağla Demir ise Cihan’ın kardeşi “Elif” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Yeni karakterlerin gelişiyle birlikte dizinin hikâyesinde dengelerin değişmesi ve Cihan’ın geçmişine dair önemli detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor. Kıskanmak, sürükleyici senaryosu ve genişleyen oyuncu kadrosuyla salı akşamları izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor.