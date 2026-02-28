Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yıllardır tamamlanamayan Siverek–Viranşehir karayolu üzerinden hükümete sert eleştiriler yöneltti. Yolun özellikle Karakeçi mevkiinde adeta “ölüm yoluna” dönüştüğünü belirten Tanal, yapılan çalışmaların kısa sürede bozulduğunu ve kamu zararının oluştuğunu savundu.

Vekil Tanal, “8 kilometre yol yaptık dediler, iki ayda köstebek yuvasına döndü. Vergi halktan toplanıyor, hizmet ortada yok” ifadelerini kullanarak, sorunun yalnızca bir ulaşım problemi olmadığını, aynı zamanda can güvenliği ve kamu kaynaklarının kullanımı meselesi olduğunu vurguladı.

Anayasa’nın 2. maddesine (hukuk devleti ilkesi) ve 73. maddesine (vergilerin kamu yararı için kullanılması) atıfta bulunan Tanal, kusurlu iş varsa sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunan Tanal, “Bu yolu kim yaptı? Denetim nerede? Kamu zararı ne kadar?” sorularını yöneltti.

Yol Sorunu Siyasetin Gündeminde!

Siverek ve Viranşehir hattında sürücüler uzun süredir yol bozuklukları, çökme ve asfalt deformasyonlarından şikâyet ediyor. Özellikle ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu güzergâhta bakım ve denetim eksikliği iddiaları kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Ancak bölge halkı açısından mesele yeni değil. Yıllardır tamamlanamayan veya kısa sürede deforme olan yol çalışmaları, altyapı ihalelerinin niteliği ve denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlara göre, yol yapımında kullanılan malzeme kalitesi, zemin etüdü ve yüklenici denetimi hayati önem taşıyor.

Eleştiriler ve Beklenti!

Muhalefetin sert çıkışı sonrası gözler şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çevrildi. Bakanlıktan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölge halkının talebi ise net: Güvenli, kalıcı ve denetlenmiş bir yol. Tartışma, yalnızca bir asfalt meselesi değil; kamu yönetimi ve hesap verebilirlik sınavı olarak görülüyor.