Olay, öğle saatlerinde Koçören Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaat alanında yaşandı. İddiaya göre; inşaat sahasında oyun oynayan Gazale ile Ahmet Şeriy'in üzerine demir profil düştü. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. 2 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-