Volodimir Zelenskiy, bir Japon haber ajansına verdiği röportajda Rusya’daki Kuzey Kore askerlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, şu anda yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya topraklarında bulunduğunu belirterek bu durumun küresel güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Zelenskiy, söz konusu askerlerin modern hibrit savaş teknikleri konusunda deneyim kazandığını vurgulayarak, “Füzelere ve FPV (birinci şahıs görüşlü) uzun menzilli dronlara karşı savunma dahil olmak üzere farklı savaş yöntemlerini öğreniyorlar. Bu bilgiyi ülkelerine taşıyacaklar” dedi.

Japonya ile Savunma İş Birliği Mesajı

Ukrayna lideri, Japonya ile enerji ve insani yardım alanında güçlü bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Japonya’nın hava savunma sistemleri konusundaki kapasitesine dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna’nın da Karadeniz’de Rus filosuna karşı kullanılan deniz dronları, siber güvenlik ve modern savaş tecrübesi gibi alanlarda teknoloji paylaşımına hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’yi yüz yüze görüşmek üzere Ukrayna’ya davet etti.

“Egemenliğimiz Pahasına Uzlaşma Yok”

Savaşın sona ermesi için olası müzakere sürecine de değinen Zelenskiy, Ukrayna’nın gerçek uzlaşmalara açık olduğunu ancak bağımsızlık ve egemenlikten taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini işgal ettiğini belirten Zelenskiy, “Saldırganla ‘bulunduğumuz yerde kalalım’ dememiz bile büyük bir uzlaşmadır. Ancak ültimatomlara hazır değiliz. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze saygı duyulan bir barış istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşında diplomatik çözüm arayışları sürerken, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’daki varlığı uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.