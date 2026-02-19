Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Turan Güneş Bulvarı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyon devrildi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yattı. Kazanın ardından bulvar üzerinde trafik kısa süreliğine durma noktasına gelirken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.