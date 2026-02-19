Yardımdan yararlanmak isteyen gazeteci derneklerinin, örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile birlikte 3 Nisan 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Başvurular, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 8. maddesi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107’nci maddeleri kapsamında değerlendirilecek.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Yardım talebinde bulunacak gazeteci derneklerinin dilekçe ekinde aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunlu:
Üye Listesi
-
31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla derneğin bulunduğu ilde ikamet eden
-
Basın kartı sahibi üyelerin
-
Adı-soyadı
-
T.C. kimlik numarası
-
Basın kartı numarası
-
İkamet bilgileri
-
Onaylı Üye Listesi
-
Üye kayıt defteriyle mutabakatı yapılmış olmalı
-
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili BİK Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmalı
Basın Kartı Onayı
-
Listede yer alan üyelerin 31 Aralık 2025 itibarıyla basın kartı sahibi oldukları
-
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmalı
Yetki Belgesi
-
İmza sirküleri fotokopisi
veya
-
Derneği temsile yetkili yöneticilere ilişkin yönetim kurulu kararı fotokopisi
Banka ve Vergi Bilgileri
-
Dernek adına açılmış banka hesabı IBAN bilgisi
-
Vergi dairesi ve vergi numarası
Şube Müdürlükleri Başvuruları Kabul Edecek
Ek-2 listesinde yer alan Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri, bulundukları iller ve bağlı illerdeki gazeteci derneklerinin başvurularını kabul edecek.
Başvuru sürecinde Kurum, gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi veya belge talep edebilecek.
Yardımın Amacı
Gazeteci derneklerine sağlanacak bu destekle mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, yerel ve ulusal basının kurumsal yapısının desteklenmesi ve basın mensuplarının örgütlü yapılarının sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.
Detaylı bilgiye ve dilekçe örneğine Basın İlan Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.