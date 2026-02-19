Yardımdan yararlanmak isteyen gazeteci derneklerinin, örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile birlikte 3 Nisan 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvurular, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 8. maddesi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107’nci maddeleri kapsamında değerlendirilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yardım talebinde bulunacak gazeteci derneklerinin dilekçe ekinde aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunlu:

Üye Listesi

Onaylı Üye Listesi

  • Üye kayıt defteriyle mutabakatı yapılmış olmalı

  • İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya ilgili BİK Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmalı

Basın Kartı Onayı

  • Listede yer alan üyelerin 31 Aralık 2025 itibarıyla basın kartı sahibi oldukları

  • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmalı

Yetki Belgesi

  • İmza sirküleri fotokopisi
    veya

  • Derneği temsile yetkili yöneticilere ilişkin yönetim kurulu kararı fotokopisi

Banka ve Vergi Bilgileri

  • Dernek adına açılmış banka hesabı IBAN bilgisi

  • Vergi dairesi ve vergi numarası

Şube Müdürlükleri Başvuruları Kabul Edecek

Ek-2 listesinde yer alan Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri, bulundukları iller ve bağlı illerdeki gazeteci derneklerinin başvurularını kabul edecek.

Başvuru sürecinde Kurum, gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi veya belge talep edebilecek.

Yardımın Amacı

Gazeteci derneklerine sağlanacak bu destekle mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi, yerel ve ulusal basının kurumsal yapısının desteklenmesi ve basın mensuplarının örgütlü yapılarının sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Detaylı bilgiye ve dilekçe örneğine Basın İlan Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

