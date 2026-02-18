Türkiye’de evliliklerin azalması ve boşanmaların artmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Avukat–Arabulucu Dursun Yassıkaya aile kurumundaki değişimin yalnızca istatistiklerle açıklanamayacağını söyledi.



Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Aile yapısındaki dönüşümün ekonomik krizden toplumsal değerlerdeki değişime, göç hareketlerinden bireyselleşmeye kadar birçok faktörle bağlantılı olduğunu vurgulayan Yassıkaya, asıl meselenin boşanma oranlarını düşürmek değil, sağlıklı ilişki kültürünü güçlendirmek olduğunu ifade etti.

“MESELEYİ SADECE EVLENME–BOŞANMA SORUNSALINA İNDİRGEMEK DAR BİR BAKIŞ OLUR”

Aile kurumunun sadece evlenme ve boşanma oranları üzerinden tartışılamayacağını belirten Yassıkaya, “Ülkemizde aile kurumunu tartışabilmek için konuyu sadece evlenme–boşanma sorunsalına indirmek konuyu dar çerçevede değerlendirmek olacaktır.” dedi.

Teknoloji, göç ve toplumsal dönüşümlerin değer yargılarını etkilediğini ifade eden Yassıkaya, “Teknoloji, toplumsal dönüşümler ve dünyada yaşanan göç dalgaları toplumun değer yargılarını alt üst etmiştir. Özellikle ülkemizin Avrupa’nın en fazla göçmen barındıran ülkesi olması ve siyaset kurumunun yüzeysel yaklaşımı aile kuramını içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.” diye konuştu.

Toplumsal değerlerin güncellenmesi gerektiğini belirten Yassıkaya, bireyin aşırı öncelenmesinin toplumsal bağları zayıflattığını savunarak, “Bireyin aşırı öncelenmesi, toplumsal ve yurttaşlık kavramlarının görmezden gelinmesi yaşananları anlamayı da zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

“BOŞANMALARDA EŞLER DEĞİL, AİLELER BOŞANIYOR”

Boşanma süreçlerinde yaşanan en önemli soruna dikkat çeken Yassıkaya, “Boşanmalarda eşler boşanmamakta, aileler boşanmaktadır” dedi. Çatışma yönetimi ve müzakere kültürünün yeterince yerleşmediğini belirten Yassıkaya, bunun aile kurumunu zayıflattığını dile getirdi.

EVLENME AZALIYOR, BOŞANMA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

Son 10–15 yıllık tabloyu değerlendiren Yassıkaya, aile kurumunda ani bir kırılmadan ziyade yön değişimi yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Evlenme oranları kademeli biçimde azalırken, boşanma oranları daha görünür hale gelmiştir. Bu durum çoğu zaman ‘aile zayıflıyor’ şeklinde yorumlansa da aslında evliliğin toplumsal anlamının değiştiğini gösterir.” Evliliğin ilk yıllarının daha kırılgan hale geldiğini ifade eden Yassıkaya, “Evliliğin ilk beş yılı artık romantik bir başlangıçtan çok bir uyum sınavına dönüşmüş durumda.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.