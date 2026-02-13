Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ev sahipliğinde düzenlenen “Ümmetin İmtihanı: Gazze” temalı karikatür sergisi, TBMM Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda ziyaretçilere açıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; sergi, sanat aracılığıyla Gazze’de yaşanan insanlık dramını görünür kılmayı, hafızalarda kalıcı bir vicdan çağrısı oluşturmayı amaçlıyor.

MECLİS’TE DUYARLILIK VE SANAT BULUŞMASI

Uluslararası nitelik taşıyan sergide, 49 farklı ülkeden karikatüristlerin gönderdiği yaklaşık 500 eser arasından seçilen çalışmalar yer alıyor. Karikatürler; savaşın yıkıcı yüzünü, masum sivillerin yaşadığı trajediyi ve tüm bu karanlığın içinde var olmaya çalışan umudu, tek bir karede güçlü biçimde anlatıyor. Sanatın evrensel anlatım gücüyle hazırlanan sergi, yalnızca estetik bir sunum değil; aynı zamanda etik, insani ve vicdani bir duruşun ifadesi olarak dikkat çekiyor.

GENİŞ KATILIM, GÜÇLÜ MESAJLAR

Serginin açılışına milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda Gazze’nin yalnızca belirli bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdan sınavı olduğu vurgulandı.

“BU SADECE ÜMMETİN DEĞİL, İNSANLIĞIN İMTİHANIDIR”

Serginin açılışında konuşan TBMM İdare Amiri, Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gazze’de yaşananların tüm dünyayı ilgilendiren bir insanlık meselesi olduğuna dikkat çekti. Turan, sergide yer alan eserlerin yalnızca birer sanat çalışması değil, aynı zamanda vicdanı diri tutan güçlü birer tanıklık olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Gazze, sadece ümmetin değil, tüm insanlığın imtihanıdır. Buradaki eserler bize değerlerimizi, sorumluluğumuzu ve insan kalabilmenin ne anlama geldiğini hatırlatıyor.”

