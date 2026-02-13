Sivas'ın Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, zabıta ekipleriyle ramazan ayı öncesi ilçedeki marketleri denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları incelendi.

Başkan İlbey, AA muhabirine, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak ve sağlıklarını korumak, güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

İlbey, vatandaşları alışverişlerde daha dikkatli olmaları ve aldıkları ürünün son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istedi.