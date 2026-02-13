Bağcılar'da 65 yaş üstü vatandaşlara spordan müziğe el sanatlarından aşçılığa kadar onlarca kursta hizmet veren Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle özel bir ana sahne oldu. Tesisin kursiyerlerinden 71 yaşındaki Adem Erol, kütüphanede kitap okuyan 66 yaşındaki eşi Emine Erol'a sürpriz yaptı. Bir buket çiçekle Sevgililer Günü'nü kutlayan Erol, '14 Şubat Sevgililer Günü'n kutlu olsun hayatım. 47 yıl birlikte geçti. Bir 47 yıl daha beraber yaşayalım inşallah' dedi. Kendisine yapılan jest karşısında duygulanan kadın, eşine sarılarak teşekkür etti.

'İYİ Kİ ONU TANIMIŞIM'

Eşine olan aşkını anlatırken hala heyecanlı olduğu görünen Adem Erol, '1979'da tanıştık. Onu görür görmez içime sevgi doldu. Aramızda kaynaşma oldu. 1 ay içinde nişan, beş ay sonra da düğün yaptık. İyi ki onu tanımışım iyi ki karşıma çıkmış. Eşimi çok seviyorum. 47 yılımız hep sevgi ve saygıyla geçti. Çok mutluyuz. Birbirimizi hiç kırmadık. Ona hep sevdiğimi söylerim. Elini tutarım, sarılırım ve ilgi gösteririm. Allah herkese böyle mutluk versin' dedi.

'ÇİÇEKLER SOLAR İNSANIN SEVGİSİ SOLMAZ'

Çok mutlu bir evliliği olduğunu belirten Emine Erol ise 'Hayatımızı sevgi ve saygı çerçevesinde geçirdik. Gençlere tavsiyem sevgilerini ve saygılarını birbirlerinden eksik etmesinler. Yine dünyaya gelsem onunla evlenirim. Seni seviyorum demesi, sarılması, uzaktaysa bir telefon etmesi benim için yeterli. Eşimi çok seviyorum. Çiçekler solar ama insanın sevgisi hiçbir zaman solmaz' diye konuştu.

EŞİNİN SEVDİĞİ TÜRKÜLERİ SÖYLEDİ

Adem Erol, özel gün sebebiyle hazırladığı sürprizleri peş peşe sergilemeye başladı. Öncelikle eşinin en çok sevdiği türküleri seslendirdi. Mutluluktan gözlerinin içi gülen kadın, hayat arkadaşına eşlik ederek birlikte söylediler.

MÜZİK EŞLİĞİNDE ZEYBEK OYNADI

Mini konserin ardından ayağa kalkan Erol, zeybek oynamak için sahneye çıktı. Aydınlı olduğunu ve kendisinin de efe kültüründen geldiğini söyleyen Erol, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Eşini hayranlıkla izleyen kadın, onu ayakta alkışladı.

YILDIZ: AİLE TOPLUMUN MAYASIDIR

Aile kurumunun önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 'Aile, toplumun mayasıdır; güçlü aileler, güçlü bir milletin ve geleceğin de teminatıdır. Aile yapısının korunması da karşılıklı sevgi ve saygıya dayanmaktadır. Yaşantılarıyla topluma örnek olan Erol çiftini tebrik ediyor. Bir ömür mutluluklar diliyorum' dedi.