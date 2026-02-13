Düzce’de, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 36 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” ile “uyuşturucu madde bulundurmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 178 gram kokain, 29 sentetik hap ve 13 gram farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 132 fişek ve bir av tüfeği bulundu.

Operasyonda uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 520 lira, 25 euro, 101 dolar ve 1 milyon 600 bin lira değerinde çek de ele geçirilenler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.