Olay, gece saatlerinde Düverdüzü köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde bulunan E.Ç., babasına ait tabancayla ilgilendiği sırada silahın tetiğine istemeden bastı.

Mermi Başına İsabet Etti

Tabancadan çıkan mermi, gencin başına isabet etti. Silah sesini duyan aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati Tehlikesi Sürüyor

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan E.Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, silahın nasıl ateş aldığına ilişkin detayların araştırıldığı bildirildi.