Trabzonspor’un yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaynak için Fatih Sultan Mehmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi Kuğu Caddesi’nde bulunan camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kaynak, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Ertuğrul Doğan, Abdullah Kavukçu, Ecmel Sarıalioğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas, Ertuğrul Sağlam, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay ve Ogün Temizkanoğlu başta olmak üzere spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kaynak’ın cenazesi daha sonra Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi.

“Biz onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız”

Cenaze töreninin ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailemizin de başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemli bir futbolcuydu. Çok önemli emekleri oldu. Biz onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadronun içerisinde hem hocamızın hem arkadaşlarımızın hem oyuncuların hem bizlerin çok sevdiği, saygı duyduğu bir kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah bu sezon onun anısına Trabzonspor ligi çok daha iyi yerlerde bitirir.”