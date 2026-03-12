Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksakal, mesajında İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve sarsılmaz inancının en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Zor şartlar altında verilen Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu ve milletin vatan sevgisini yansıtan İstiklal Marşı’nın, geçmişte olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade etti.

“BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN SİMGESİ”

İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve özgürlük tutkusunu en güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirten Aksakal, bu eşsiz eserin milletin ortak değerlerinden biri olduğunu dile getirdi.

KAHRAMANLAR SAYGIYLA ANILDI

Aksakal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşı, zor şartlar altında verilen kurtuluş mücadelesinin, milletimizin inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bu eşsiz marşımız, dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin ortak sesi olmuştur. İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”