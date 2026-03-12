Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ilişkileri ile bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Tarafların, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Millî Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.”

