Başkent Ankara’da düzenlenen Çaykur Rizespor Kulübü’nün iftar programı, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; özel bir otelde gerçekleştirilen programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek başta olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı; Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Çaykur Rizespor Kulübü eski başkan ve yöneticileri, spor camiasından temsilciler ve medya mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, dayanışma ve birlik mesajları ön plana çıktı. Programda konuşan kulüp yöneticileri ve bakanlar, sporun toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

BAŞKAN TURGUT: KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA ÖNEMLİ

Programın açılış konuşmasını yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, iftar programına katılan davetlilere teşekkür ederek kulübün yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla da öne çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Turgut, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Futbol yalnızca saha sonuçlarından ibaret değildir. Türk futbolunun gelişmesi için kardeşlik, dayanışma ve birlik duygusunun da güçlenmesi gerekiyor. Bugün burada bu güzel sofrada bir araya gelmek de bunun en güzel göstergelerinden biridir.”

BAKAN MEMİŞOĞLU: SPOR SAĞLIK DEMEKTİR

Programda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sporun yalnızca rekabet ve başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Memişoğlu, sporun hayatın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Evet spor kazanmak için yapılır ama sporda tek amaç kazanmak olmamalıdır. Mücadele ruhu olmalı, kazanma isteği olmalı. Ancak spor aynı zamanda sağlıktır. İnsanların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı için spor çok önemlidir. Toplum olarak daha fazla spor yapmamız gerekiyor.” Türkiye’nin sağlık hizmetleri alanında dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Memişoğlu, sağlık sisteminin sürekli geliştiğini ve yeni yatırımlarla güçlendirildiğini söyledi.

RİZE’YE 1053 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Konuşmasında Rize’de yapımı devam eden şehir hastanesine de değinen Sağlık Bakanı Memişoğlu, önemli bir sağlık yatırımının hayata geçirildiğini belirtti. Memişoğlu, Rize’nin plaka koduna atıfta bulunarak şu bilgileri paylaştı: “Rize’ye 53 plakasına ithafen 1053 yataklı bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Bu hastane bölge için çok önemli bir sağlık yatırımı olacak. Vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.”

