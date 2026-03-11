İzmir’de müşterisi tarafından öldürülen taksi şoförü Deniz Örer (52) için meslektaşları konvoy düzenleyerek cinayeti protesto etti. Araçlarına siyah kurdele ve Örer’in fotoğraflarını asan taksiciler, klakson çalarak şehir turu attı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre D.M. (24), müşteri olarak Deniz Örer’in kullandığı 35 T 7058 plakalı taksiye bindi. Bir süre sonra taraflar arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.M., Örer’i tabancayla vurduktan sonra araçtan dışarı atarak taksiyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Deniz Örer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Örer’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Tutuklandı

Olayın ardından kaçan şüpheli D.M., polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin ifadesinde ücret nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Ancak olay sırasında taksimetrede yazan ücretin 150 TL’nin altında olduğu belirtildi. Şüphelinin taksiye bindikten sonra yaklaşık 1 kilometre gitmeden aracı durdurduğu ve Karşıyaka’ya kadar ne kadar ücret yazacağını sorduğu da ortaya çıktı.

Aynı Durakta İkinci Cinayet

Deniz Örer’in, 31 Ocak 2024’te Gaziemir’de aracına aldığı yolcu tarafından vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi. Kahramanlar Fuar Taksi Durağı esnafı ikinci kez meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Taksicilerden Protesto

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Örer için meslektaşları durak önünde bir araya geldi. Araçlarına siyah kurdele ve Örer’in fotoğraflarını asan taksiciler, konvoy oluşturarak cenazenin kaldırılacağı Fevzipaşa Camii’ne kadar şehir turu attı ve klakson çalarak cinayeti protesto etti.

Taksi şoförü Hasan Hüseyin Savaş, yaşanan olaya tepki göstererek, “Acımız büyük. Artık evden çıkarken helalleşmek istemiyoruz. ‘Akşama görüşürüz’ demek istiyoruz” dedi.

Aynı Sokakta 19 Yıl Önce de Cinayet

Öte yandan olayın yaşandığı sokakta 19 yıl önce de bir taksi şoförünün öldürüldüğü ortaya çıktı. Yeliz Yıldırım Girgin, kayınpederi Mustafa Girgin’in de yıllar önce aynı sokakta hayatını kaybettiğini belirterek yaşanan olayın kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.