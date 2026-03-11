Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 38 GN 898 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kişinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.