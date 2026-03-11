Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Tulumtaş Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve voltaj problemleri nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Mahalle sakinleri, özellikle Kasım ayından bu yana bölgede sık sık elektrik kesintisi yaşandığını ifade ediyor.

Vatandaşların aktardığına göre bazı günler sabah saatlerinde başlayan kesintiler akşam saat 18.00’e kadar devam ediyor. Uzun süreli kesintiler nedeniyle evlerde ısınma, yemek yapma ve temel ihtiyaçların karşılanması zorlaşıyor. Özellikle kış aylarında yaşanan kesintiler mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Şikayetlere Karşılık Veriliyor, Ancak Çözüm Yok!

Bölge sakinleri, yaşanan sorunları defalarca Başkent EDAŞ’a bildirdiklerini ancak kalıcı bir çözüm sağlanamadığını dile getiriyor. Şirketin yapılan başvurulara karşılık sorunların inceleneceğini ifade ettiği, ancak kesintilerin devam ettiği öne sürülüyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bazı evlerde elektrik sorunlarının daha sık yaşandığı belirtiliyor. İddialara göre özellikle iftar saatlerine yakın zamanlarda faz arızası ve voltaj düşüklüğü meydana geliyor. Bazı odalarda elektrik bulunurken bazı odalarda hiç elektrik olmaması ya da lambaların düşük parlaklıkla yanması gibi sorunlar yaşandığı ifade ediliyor.

Vatandaşlar Yetkililerden Çözüm Bekliyor!

Kesintilerin yalnızca Tulumtaş Mahallesi ile sınırlı olmadığı, Gölbaşı’nın farklı mahallelerinde de benzer sorunların yaşandığı ifade ediliyor. Vatandaşlar, haftada birkaç kez planlı ya da plansız kesintiler yaşandığını belirterek elektrik altyapısının iyileştirilmesini talep ediyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerden yaşanan kesintilerin nedenine ilişkin şeffaf bir açıklama yapılmasını ve bölgedeki elektrik sorununa kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.