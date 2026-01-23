Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen eğitim programında arıcılara, koloni yönetimi ve sürdürülebilir üretim konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Gölbaşı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile birlikte ilçede arıcılıkla uğraşan üreticilere yönelik “Kışlatmadan İlkbahara Arıcılıkta Koloni Yönetimi Eğitimi” düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın ev sahipliğinde yapılan eğitim programına; ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, ABB Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, arıcılar ve basın mensupları katıldı.

Arıcılara teknik ve bilimsel bilgiler aktarıldı

Eğitim kapsamında ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Suat Musabeseoğlu tarafından arıcılığa dair temel konular ele alındı. Programda; koloni yönetimi, Ankara’nın iklim koşullarının arılar üzerindeki etkileri, kış döneminde karşılaşılan riskler, erken yavru gelişimi, ısı ve nem dengesinin sağlanması, enerji ve besleme yönetimi ile ilkbahar dönemi stratejileri detaylarıyla anlatıldı.

Üreticilere ayrıca koloni sağlığının korunması, kayıpların azaltılması ve verimin artırılması için uygulanması gereken teknik yöntemler hakkında bilgi verildi.

“Kırsal kalkınmayı birlikte büyütüyoruz”

Eğitim programında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, üreticiyi önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak, “Arıcılık, Gölbaşı’nda önemli bir geçim kaynağı. Yerel yönetimler olarak sadece fiziki hizmetlerle değil, üreticimizin bilgiyle güçlenmesini sağlayarak da sorumluluk alıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz bu eğitimle arıcılarımızın koloni kayıplarını azaltmasını, daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmasını amaçlıyoruz. Üreten her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda eğitime katılan arıcılara, mesleki faaliyetlerinde kullanmaları için özel koruyucu arıcılık kıyafetleri hediye edildi.