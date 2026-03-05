Ankara Üniversitesi Gölbaşı Anaokulu’nda eğitim gören okul öncesi öğrenciler, çevre bilinci kazanmak amacıyla Gölbaşı Belediyesi tarafından kurulan Gölbaşı Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında minik öğrenciler, merkezde bulunan farklı atık toplama alanlarını gezerek geri dönüşümün nasıl işlediği hakkında bilgi aldı. Yetkililer, öğrencilere atıkların ayrıştırılması ve yeniden değerlendirilmesi süreçlerini uygulamalı olarak anlattı.

Atıkların yolculuğunu öğrendiler

Merkezde bulunan civa içeren atıklar, piller, tekstil, ahşap, plastik, metal, cam, kâğıt ve karton, karışık ambalaj, yıkıntı atıkları, evlerden çıkan tehlikeli maddeler, atık ilaçlar ile elektrikli ve elektronik atıkların toplandığı bölmeleri inceleyen öğrenciler, bu malzemelerin nasıl ayrıştırıldığını ve geri dönüşüme kazandırıldığını öğrendi.

Ayrıca minikler, atıkların depolandığı alanları ve organik atıkların kompost makinesinde dönüştürüldüğü bölümü gezerek süreci yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Atık malzemelerden yapılan maketler ilgi gördü

Ziyaret sırasında belediye çalışanlarının atık malzemeler kullanarak hazırladığı uçak, fincan ve kayık gibi maketler öğrencilere gösterildi. Bu örnekler üzerinden geri dönüşümün önemi ve atıkların yeniden değerlendirilebileceği anlatıldı.

Program kapsamında öğrenciler, merkezde yer alan Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni de ziyaret ederek animasyon film eşliğinde iklim krizi ve kuraklık konularında bilgilendirildi.

“Çevre bilinci küçük yaşta kazanılmalı”

Yakup Odabaşı, çocukların erken yaşta çevre bilinci edinmesinin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Odabaşı, “Doğayı koruma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması büyük önem taşıyor. Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün günlük hayatın bir parçası haline gelmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Sıfır Atık Merkezi’nin yalnızca bir toplama noktası değil aynı zamanda eğitim ve farkındalık alanı olarak hizmet verdiğini vurgulayan Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi’nin çevreyi koruyan ve sürdürülebilir bir toplum oluşturmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. 🌱♻️