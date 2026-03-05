Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik misilleme saldırıları kapsamında ülke topraklarını hedef alan 74 füze ve 117 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

Saldırılar ve Tehditler

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana gerçekleşen saldırıların balistik füze ve İHA’larla sivil altyapı ile özel mülkleri hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, bu tür ayrım gözetmeyen saldırıların uluslararası insancıl hukukun ve BM Şartı’nın ihlali olduğu vurgulandı.

Savunma Önlemleri ve Halk Uyarısı

Savunma personelinin teyakkuz halinde olduğu ve ülke hava sahasının güvence altında tutulduğu belirtilirken, halka şu uyarılar yapıldı:

Kapalı alanlarda kalmak ve azami dikkat göstermek

Askeri operasyonları görüntülememek

Doğrulanmamış bilgileri paylaşmamak

Enkaz alanlarına ve şüpheli cisimlere yaklaşmamak

Sadece resmi devlet kaynaklarından bilgi almak

Bahreyn yetkilileri, bölgesel barış ve güvenlik açısından bu tür saldırıların ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.