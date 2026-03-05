ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, “Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail’e aynı şeyi yapacaklardı” ifadelerini kullanarak operasyonların gerekçesini savundu.

Beyaz Saray’da İran Gündemi

Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında İran politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran’ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa neden olduğunu öne süren Trump, “İran rejimi Amerikan çıkarlarına aykırı bir yapı” dedi.

Trump, İran’dan doğrudan bir saldırı gelmemesine rağmen operasyon başlatmalarına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. ABD Başkanı, “Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail’e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı” diye konuştu.

“İki Hafta İçinde Nükleer Silah Elde Edeceklerdi”

Trump, İran’ın kısa süre içinde nükleer silaha sahip olabileceğini iddia ederek, “İran’a karşı bu saldırıları gerçekleştirmeseydik, rejim iki hafta içinde nükleer silah elde ederdi” ifadelerini kullandı.

Operasyonların askeri boyutuna da değinen Trump, özellikle B-2 bombardıman uçaklarıyla düzenlenen saldırıların kritik önemde olduğunu vurguladı. “Eğer B-2 saldırılarını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı” diyen Trump, ABD’nin şu anda çok güçlü bir konumda olduğunu belirtti.

“İran Liderliği Hızla Dağıldı”

İran yönetiminin zayıfladığını savunan Trump, “İran’a karşı savaşta çok iyi gidiyoruz. İran liderliği hızla dağıldı. İran rejimi komşularına saldırıyor. İranlılar yakın zamana kadar müttefikleri olan ülkelere saldırıyorlar” dedi.

Savaş sürecinde olumsuz gelişmeler yaşandığını da kabul eden Trump, buna rağmen operasyonların süreceği mesajını verdi: “İran’la savaşta kötü şeyler oluyor ancak biz ilerlemeye devam edeceğiz.”

ABD–İran Gerilimi Tırmanıyor

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı. Washington yönetiminin İran’ın nükleer programını gerekçe göstererek attığı adımlar, bölgede tansiyonu artırmaya devam ediyor.