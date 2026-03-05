İran Silahlı Kuvvetleri, dün Hatay’a düşen balistik füze ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığı belirtilerek, “Türkiye’nin egemenliğine saygı duyuyoruz” denildi.

Açıklama, İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Doğu Akdeniz yönüne ilerleyen bir balistik mühimmatın Türkiye sınırına yakın bir bölgede etkisiz hale getirilmesinin ardından geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, İran topraklarından ateşlenen balistik mühimmatın Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Öte yandan bölgede gerilim sürüyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat sabahı İran’a yönelik saldırılarının ardından İran, Orta Doğu’daki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı. Bölgedeki karşılıklı saldırılar, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.